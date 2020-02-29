«Ливерпуль» унизительно проиграл матч чемпионата Англии – впервые в этом сезоне

Вирджил Ван Дейк жестко реагирует на перипетии матча

В рамках 28-го тура Английской Премьер-Лиги в пригороде Лондона – Уотфорде местный одноименный тур сотворил самую громкую сенсацию сезона – обыграл «Ливерпуль» 3:0.

Мерсисайдцы впервые в сезоне потерпели поражение и впервые в сезоне не забили в рамках АПЛ.

«Красные», выступавшие практически сильнейшим составом, неубедительную игру в первом тайме трансформировали во второй половине матча в отвратительную.

Именно во вторые 45 минут «шершни» и забили все 3 гола – дублем отметился Исмаила Сарр, один мяч также на счету капитана команды Троя Дини.

Таким образом, на 45-м матче закончилась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ, длившаяся с января прошлого года.

Кроме того, устоял вечный рекорд «Непобедимых» из «Арсенала», которые в сезоне 2003/2004 не проиграли ни одного матча в АПЛ.

По материалам: lb.ua