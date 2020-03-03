Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.

Замыкает номинацию нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сольскьяер.

Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за «Юнайтед».

Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.

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В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за «Ньюкасл».

Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo:

  • Тьерри Анри (Арсенал);
  • Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед);
  • Алан Ширер (Ньюкасл);
  • Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед);
  • Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед);
  • Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити);
  • Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед);
  • Стивен Джеррард (Ливерпуль);
  • Рой Кин (Ноттингем Форест, Манчестер Юнайтед);
  • Патрик Виейра (Арсенал, Манчестер Сити);
  • Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед);
  • Джон Терри (Челси, Астон Вилла);
  • Рио Фердинанд (Вест Хэм, Лидс, Манчестер Юнайтед, Куинз Парк Рейнджерс);
  • Эшли Коул (Арсенал, Челси);
  • Серхио Агуэро (Манчестер Сити);
  • Мохамед Салах (Челси, Ливерпуль);
  • Петр Чех (Челси, Арсенал);
  • Деннис Бергкамп (Арсенал);
  • Венсан Компани (Манчестер Сити);
  • Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити).
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    По материалам: lb.ua


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