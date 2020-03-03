Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги

Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.

Замыкает номинацию нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сольскьяер.

Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за «Юнайтед».

Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.

В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за «Ньюкасл».

Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo:

Тьерри Анри (Арсенал);

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед);

Алан Ширер (Ньюкасл);

Уэйн Руни (Эвертон, Манчестер Юнайтед);

Эрик Кантона (Лидс, Манчестер Юнайтед);

Фрэнк Лэмпард (Вест Хэм, Челси, Манчестер Сити);

Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед);

Стивен Джеррард (Ливерпуль);

Рой Кин (Ноттингем Форест, Манчестер Юнайтед);

Патрик Виейра (Арсенал, Манчестер Сити);

Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед);

Джон Терри (Челси, Астон Вилла);

Рио Фердинанд (Вест Хэм, Лидс, Манчестер Юнайтед, Куинз Парк Рейнджерс);

Эшли Коул (Арсенал, Челси);

Серхио Агуэро (Манчестер Сити);

Мохамед Салах (Челси, Ливерпуль);

Петр Чех (Челси, Арсенал);

Деннис Бергкамп (Арсенал);

Венсан Компани (Манчестер Сити);

Петер Шмейхель (Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Манчестер Сити).

По материалам: lb.ua