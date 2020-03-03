Составлен рейтинг лучших игроков в истории Английской Премьер-Лиги
Известный британский портал FourFourTwo определился с топ-100 футболистов за все времена существования Английской Премьер-Лиги.
Замыкает номинацию нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сольскьяер.
Стоит отметить, что первая десятка представлена семью футболистами, которые играли в Манчестере, причем пять из них – за «Юнайтед».
Лидерство в рейтинге удерживает легендарный французский форвард «Арсенала» Тьерри Анри, а второе место занимает экс-хавбек МЮ Криштиану Роналду.
В тройку также вошел лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер, выступавший за «Ньюкасл».
Топ-20 лучших игроков АПЛ в истории от FourFourTwo:
По материалам: lb.ua
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