«Челси» временно отдал отель при «Стэмфорд Бридж» сотрудникам Национальной службы здравоохранения
"Стэмфорд Бридж"
Руководство лондонского «Челси» на фоне вспышки коронавируса COVID-19, в частности на территории Большого Лондона передало отель Millennium при стадионе «Стэмфорд Бридж» для использования Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), сообщается на официальном сайте «Челси».
Инициатива исходила от владельца клуба с Западного Лондона Романа Абрамовича. Он оплатит сотрудникам NHS предоставление жилья на период борьбы с вирусом.
Такое решение было принято, на фоне удлиненных рабочих смен сотрудников здравоохранения, у которых возникли сложности с трансферами домой и на работу.
Пока что в отеле при «Стэмфорд Бридж» медицинские работники могут жить два месяца, но исходя из ситуации этот срок может быть продлен.
В данный момент на территории Великобритании зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 71 человек.
По материалам: lb.ua