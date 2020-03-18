«Челси» временно отдал отель при «Стэмфорд Бридж» сотрудникам Национальной службы здравоохранения

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Челси" временно отдал отель при "Стэмфорд Бридж" сотрудникам Национальной службы здравоохранения

"Стэмфорд Бридж"

Руководство лондонского «Челси» на фоне вспышки коронавируса COVID-19, в частности на территории Большого Лондона передало отель Millennium при стадионе «Стэмфорд Бридж» для использования Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), сообщается на официальном сайте «Челси».

Инициатива исходила от владельца клуба с Западного Лондона Романа Абрамовича. Он оплатит сотрудникам NHS предоставление жилья на период борьбы с вирусом.

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Такое решение было принято, на фоне удлиненных рабочих смен сотрудников здравоохранения, у которых возникли сложности с трансферами домой и на работу.

Пока что в отеле при «Стэмфорд Бридж» медицинские работники могут жить два месяца, но исходя из ситуации этот срок может быть продлен.

В данный момент на территории Великобритании зафиксировано почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли 71 человек.

По материалам: lb.ua


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