Украинская чемпионка мира по художественной гимнастике продемонстрировала чудеса растяжки в супермаркете (видео)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира-2013 в упражнении с обручем, многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад Анна Ризатдинова обновила свой Instagram-аккаунт видеороликом, в ходе которого продемонстрировала импровизацию в тренировочном процессе в одном из столичных супермаркетов.

По материалам: lb.ua