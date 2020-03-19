Украинская чемпионка мира по художественной гимнастике продемонстрировала чудеса растяжки в супермаркете (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Украинская чемпионка мира по художественной гимнастике продемонстрировала чудеса растяжки в супермаркете (видео)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира-2013 в упражнении с обручем, многократный призер чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад Анна Ризатдинова обновила свой Instagram-аккаунт видеороликом, в ходе которого продемонстрировала импровизацию в тренировочном процессе в одном из столичных супермаркетов.

По материалам: lb.ua


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