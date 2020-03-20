Известный итальянский бегун на своем примере поделился информацией о симптомах коронавируса

Эдоардо Меллони, который является одним из лучших атлетов Cus Pro Patria Milano, подтвердил информацию, что коронавирусом подвержены не только пожилые люди, но и спортсмены с отличным здоровьем.

Эдоардо Меллони

Меллони сообщил, что сданный им тест на вирус COVID-19 дал положительный результат, в следствие чего он оказался в одной из клиник Милана.

При этом Эдоардо поделился информацией о симптомах заболевания коронавирусом.

«Сейчас я в порядке. К счастью, я попал в больницу вовремя и надеюсь, что уже в ближайшее время вернусь домой. Учитывая, что симптомы коронавируса субъективны и передаются от человека к человеку. У меня, например, все началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля», — заявил Меллони в интервью AIPS Media.

«Со временем кашель становился все более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5-10 минут. Сильный и сухой. Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи», — отметил спортсмен.

«Нельзя недооценивать и другой симптом. Полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха также важны. Уже в больнице обнаружил эти симптомы у двух из трех пациентов. Это симптомы, которые также могут появляться у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому они полезны для самооценки.

Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, вареную морковь или пасту с соусом», — уточнил итальянец.

По материалам: lb.ua