Лунин рассказал, у кого в «Реале» самый сильный удар (видео)

Андрей Лунин

21-летний голкипер сборной Украины, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поведал, у кого из футболистов «бланкос» самый сильный удар.

«Из «Реала» это — Бэйл. У него «змея» летит.

У Вальверде сильный удар, у Каземиро — пушка. Много футболистов, на самом деле», — сообщил Лунин в интервью.

Кроме того, украинец признался, что в «Реале» дали задание за полгода выучить язык.

«По-испански говорю нормально. В «Реале» мне сказали, чтобы я за полгода подтянул язык, чтобы я мог изъясняться, понимать. Мне дали учителя. 6 месяцев раз в неделю занимался по 2 часа с ним, еще 2 часа сам. Это было очень сложно, я не понимал языка в принципе. До переезда в Испанию я 3 месяца учил английский, чтобы хоть какими-то знаниями обладать, чтобы было общение какое-то. А испанский совсем другой, предложения по-другому строятся. Они говорят намного быстрее.

Первые 2 месяца голова прям кипела. Я не понимал, думал, что не выучу. Мне обещали, что на сборы возьмут этого учителя, чтобы он мне на тренировках подсказывал, переводил. В последний день перед вылетом мне сказали, что он не едет, чтобы я привыкал. Я испугался, но ничего, поехал, нормально.

Мне еще немного повезло. Навас (Кейлор Навас — голкипер, позже перешедший в ПСЖ, — прим. LB.ua) в этот момент начал учить английский. Мы с ним договорились, каждый день по чуть-чуть разговаривали. Он мне все говорил на испанском, а я ему на английском. Я слушал испанский, он слушал английский. За сборы чуть-чуть подтянул язык», — отметил Лунин.

Во второй половине текущего сезона Лунин защищает цвета клуба Сегунды — «Овьедо» на правах аренды.

По материалам: lb.ua