Форвард «Баварии» пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Роберт и Анна Левандрвски

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Sport Bild.

Таким образом 31-летний футболист поддержал инициативу одноклубников — Леона Горецку и Йозуа Киммиха, под названием «We kick Corona».

«Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас, и сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это», — говорится в заявлении семьи Левандовски.

Напомним, Киммих и Горецка в равных долях пожертвовали в сумме 1 млн евро социальным и благотворительным организациям.

К Леону и Йозуа присоединился их соотечественник, вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане. Он также пожертвовал 500 тыс. евро на борьбу против пандемии коронавируса.

По материалам: lb.ua