Усик вновь удивил многих новым цирковым трюком (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) снова продемонстрировал свое мастерство в цирковых номерах.
На этот раз он совместил элементы жонглирования и эквилибристики. Посмотреть эту публикацию в Instagram
Усик снова шокировал фанатов, пожонглировав держа равновесие 💪 В следующем бою украинец, напомним, сразится с Дереком Чисорой 😎 #украинскийбокс #усик #усикчисора #лакипанчнет #ukrainianboxing #usyk #usykchisora #luckypunchnet
Украинец продолжает подготовку ко второму бою в хэвивейте.
Напомним, бой против обладателя пояса WBO Inter-Continental, британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) должен состояться 23 мая в Лондоне на арене О2.
Ранее Усик продемонстрировал ловкость в цирковом номере с монетами.
По материалам: lb.ua