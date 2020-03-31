L’Equipe поместил Месси на обложку в образе Че Гевары (фото)
Кудесник
Известное французское спортивное издание L’Equipe поместило на обложку своего свежего номера фотографию 32-летнего аргентинского капитана «Барселоны» Лионеля Месси в образе его знаменитого соотечественника — Эрнесто Че Гевары.
Лионель Месси
«Лионель Месси. Барселонский Че», — гласит заголовок издания.
"Оригинал"
Таким образом L’Equipe отреагировал на согласие игроков «Барселоны» на снижение заработной платы на 70%.
Каталонский клуб терпит серьезные финансовые убытки в связи с пандемией коронавируса.
По материалам: lb.ua
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