В полуфинале Кубка Беларуси клуб Милевского обыграл клуб Вернидуба под «пристальным взором» манекенов (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0

В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо-Брест» на своем поле обыграло клуб, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб — солигорский «Шахтер» – 2:0.

Всё решилось в первые 13 минут поединка.

Счет открыл самый дорогой игрок чемпионата Беларуси Александр Нойок. Украинцу удался роскошный удар из-за пределов штрафной площади – 1:0.

Второй гол также не обошелся без украинца – 35-летний Артем Милевский, как всегда, был прекрасен в подыгрыше, отдав в касание голевую передачу на Павла Савицкого – 2:0.

Добавим, что в составе хозяев дебютировал еще один украинец — экс-игрок киевского «Динамо» Евгений Хачериди вышел в стартовом составе.

Стоит отметить, что «Динамо» придумало оригинальный способ пополнить клубную кассу. Для этого «бресты» продали билеты виртуальным болельщиками и «посадили» их на трибуны.

В полуфинале Кубка Беларуси клуб Милевского обыграл клуб Вернидуба под "пристальным взором" манекенов (фото)

На одной из трибун стадиона «Брестский» собралась компания из трех десятков манекенов, которые представляли болельщиков из разных стран мира, в том числе Украины. При этом на манекены были прикреплены распечатанные фотографии лиц людей, купивших эти билеты.

Добавим, что в планах клуба продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи. Отмечается, что часть средств, вырученных от продажи таких абонементов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

По материалам: lb.ua


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