В полуфинале Кубка Беларуси клуб Милевского обыграл клуб Вернидуба под «пристальным взором» манекенов (фото)

В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо-Брест» на своем поле обыграло клуб, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб — солигорский «Шахтер» – 2:0.

Всё решилось в первые 13 минут поединка.

Счет открыл самый дорогой игрок чемпионата Беларуси Александр Нойок. Украинцу удался роскошный удар из-за пределов штрафной площади – 1:0.

Второй гол также не обошелся без украинца – 35-летний Артем Милевский, как всегда, был прекрасен в подыгрыше, отдав в касание голевую передачу на Павла Савицкого – 2:0.

Добавим, что в составе хозяев дебютировал еще один украинец — экс-игрок киевского «Динамо» Евгений Хачериди вышел в стартовом составе.

Стоит отметить, что «Динамо» придумало оригинальный способ пополнить клубную кассу. Для этого «бресты» продали билеты виртуальным болельщиками и «посадили» их на трибуны.

На одной из трибун стадиона «Брестский» собралась компания из трех десятков манекенов, которые представляли болельщиков из разных стран мира, в том числе Украины. При этом на манекены были прикреплены распечатанные фотографии лиц людей, купивших эти билеты.

Добавим, что в планах клуба продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи. Отмечается, что часть средств, вырученных от продажи таких абонементов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси.

По материалам: lb.ua