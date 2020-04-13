Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен (фото)

52-летняя Надин Гонсалвеш, мама 28-летней звезды «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, завела роман с 23-летним киберспортсменом и моделью Тьяго Рамосом, сообщает UOL Esporte.

Рамос является членом киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Окружение футболиста подтвердило факт того, что Надин встречается с Рамосом. Отмечается, что сам Неймар находится в хороших отношениях с Тьяго.

«Необъяснимое невозможно объяснить», — написала Надин в Instagram, опубликовав фото со своим бойфрендом.

«Будь счастлива, мама. Я люблю тебя», — прокомментировал пост Неймар.

По материалам: lb.ua