В чемпионате Беларуси футболист застрял ногой в рекламном щите (видео)

Нога Артема Сердюка в действии

В 4-м туре единственного действующего в Европе чемпионата по футболу – Беларуси один из лидеров первенства «Слуцк» принимал «Витебск».

Матч завершился результативной ничьей – 1:1.

На последней добавленной к матчу минуте случился забавный и редкий, как для современного футбола эпизод.

Форвард хозяев Артем Сердюк в попытке догнать мяч влетел ногой в рекламный щит и на несколько секунд в нем застрял.

Надо полагать, рекламодатели были довольны.Напомним, ВОЗ посоветовала Беларуси отменить массовые мероприятия, в том числе чемпионат по футболу.

По материалам: lb.ua