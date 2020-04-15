Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке

Портал FourFourTwo составил топ-50 конфликтов в истории футбола в XXI веке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон

Противостояние француза Арсена Венгера («Арсенал») и шотландца Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед») — на первом месте рейтинга. Специалисты неоднократно вступали в конфликты, будучи тренерами двух команд-соперниц.

Отметим, что Арсен отличался особой боевитостью у кромки поля – на 9-м месте в своеобразном хит-параде его взаимоотношения с португальцем Жозе Моуриньо.

Топ-10 конфликтов.

Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

Зинедин Зидан и Марко Матерацци

Макси Лопес и Мауро Икарди

Рой Кин и Мик Маккарти

Николя Анелька и Раймон Доменек

Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг

Рой Кин и Патрик Виейра

«Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли

Арсен Венгер и Жозе Моуринью

Карим Бензема и Дидье Дешам

По материалам: lb.ua