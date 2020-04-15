Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Портал FourFourTwo составил топ-50 конфликтов в истории футбола в XXI веке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке

Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон

Противостояние француза Арсена Венгера («Арсенал») и шотландца Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед») — на первом месте рейтинга. Специалисты неоднократно вступали в конфликты, будучи тренерами двух команд-соперниц.

Отметим, что Арсен отличался особой боевитостью у кромки поля – на 9-м месте в своеобразном хит-параде его взаимоотношения с португальцем Жозе Моуриньо.

Топ-10 конфликтов.

  • Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
  • Зинедин Зидан и Марко Матерацци
  • Макси Лопес и Мауро Икарди
  • Рой Кин и Мик Маккарти
  • Николя Анелька и Раймон Доменек
  • Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг
  • Рой Кин и Патрик Виейра
  • «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли
  • Арсен Венгер и Жозе Моуринью
  • Карим Бензема и Дидье Дешам

    • По материалам: lb.ua


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