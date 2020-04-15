Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке
Портал FourFourTwo составил топ-50 конфликтов в истории футбола в XXI веке, сообщает «Спорт-Экспресс».
Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон
Противостояние француза Арсена Венгера («Арсенал») и шотландца Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед») — на первом месте рейтинга. Специалисты неоднократно вступали в конфликты, будучи тренерами двух команд-соперниц.
Отметим, что Арсен отличался особой боевитостью у кромки поля – на 9-м месте в своеобразном хит-параде его взаимоотношения с португальцем Жозе Моуриньо.
Топ-10 конфликтов.
По материалам: lb.ua
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