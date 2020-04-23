Опубликован топ-50 лучших футбольных матчей в мире последнего десятилетия (фото)

Авторитетный портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей в мировом футболе за последние 10 лет.

На первом месте в рейтинге полуфинал Чемпионата мира 2014 года, в котором Германия разгромила хозяйку — Бразилию со счетом 7:1.

Сборная Бразилии

На второй позиции матч заключительного, 38-го тура Английской Премьер-Лиги сезона 2011/12 между «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2). «Горожане» до 90-й минуты проигрывали 1:2, но вырвали победу благодаря «золотому» голу Серхио Агуэро на 90+3 минуте, и впервые в своей истории стали чемпионами АПЛ, лишь по разности мячей опередив «Манчестер Юнайтед».

Фиаско «Реала» в домашнем El Classic c «Барселоной» (0:5) в сезоне Ла Лиги-2010/11 — на третьем месте.

Отметим, что на 37-й позиции рейтинга расположился матч Серии А сезона 2016/17 между «Пармой» и «Миланом» (4:5) — девять голов, две красные карточки: в этом, казалось бы, невзрачном матче чемпионата Италии было всё.

На 35-е место определили поединок Бундеслиги сезона 2014/15 между лидерами нынешнего сезона РБ «Лейпциг» и «Баварией», который завершился с аналогичным счетом (4:5) в пользу гостей. На 65-й минуте «Лейпциг» вышел вперед (4:2), но баварцам хватило 25 минут, чтобы отгрузить 3 гола в ворота хозяев.

Еще в одном матче Бундеслиги сезона 2017/18 между «Боруссией» Дортмунд и «Шальке» было забито 8 голов (4:4), причем хозяева в первые 25 минут забили 4 безответных мяча, но Die Knappen сумели вернуться в игру — 31-я позиция в рейтинге.

Шальке-04

В номинации нашлось место и противостоянии «Арсенала» и «Ливерпуля» (30-е место) в АПЛ сезона 2017/18 на «Эмирейтс» (3:3). На удивление, в рейтинге не отражен поединок между этими командами на «Энфилде» в сезоне АПЛ-2008/09 (4:4).

Последний матч в тренерской карьере сэра Алекса Фергюсона, в котором «Манчестер Юнайтед» уже в статусе чемпиона АПЛ сезона 2012/13 сыграл на «Хоторнс» вничью с «Вест Бромвичем» (5:5) расположился на экваторе рейтинга.

Также был отмечен финал Евро-2012 между Испанией и Италией (4:0) – 24-е место.

Сборная Испании

Феноменальный «Лестер Сити» чемпионского сезона 2015/16 нашел в рейтинге (22-е место) отражение через выездной матч против «Манчестер Сити», выигранный «лисами» 3:1.

Соавторство 21-й позиции также принадлежит «горожанам» и их фееричной победе на «Олд Траффорд» против своих земляков из «Юнайтед» (6:1) в сезоне 2011/12.

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-2012/13, в котором «Барселона» принимала «Баварию» и уступила 0:3 – на 19-м месте.

На 18-й позиции также расположился поединок на уже упоминавшемся «Олд Траффорд», в котором «красные дьяволы» принимали в сезоне 2011/12 «Арсенал». 10 забитых голов, 8 из которых влетели в ворота гостей.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3) занял в хит-параде 17-е место. Отметим, что монегаски — а какие фамилии: Килиан Мбаппе, Бернардо Сильва, Бенджамин Менди, Фабиньо, Тома Лемар и Радамель Фалькао — выиграли ответный поединок (3:1) и вышли в четвертьфинал.

"Манчестер Сити"

Совсем свежий матч четвертого раунда Кубка Английской лиги текущего сезона между «Ливерпулем» и «Арсеналом» завершился вничью 5:5, а в серии пенальти единственный промах «канонира» Дани Себальоса определил победителя этой дуэли – 16-я позиция.

"Ливерпуль"

Блестящий гол «рыбкой» Робина Ван Перси, как и весь матч Чемпионата мира-2014 между Голландией и действующими чемпионами мира и Европы – испанцами (5:1) нашел отражение на 15-м месте.

На подступах к топ-10 – ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов сезона 2018/19 на «Энфилде» между «Ливерпулем» и «Барселоной» – 4:0.

Камбек «Ньюкасла» в домашнем противостоянии против «Арсенала» в АПЛ сезона 2010/11, в котором «сороки» ушли от поражения со счета 0:4 — на 9-м месте.

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов в Барселоне между одноименной командой и «Челси» нашел отражение на 7-й позиции. «Барселона» быстро ликвидировала гандикап в один мяч, полученный на «Стэмфорд Бридж» (0:1) и повела 2:0, к тому же на 37-й минуте был удален капитан гостей Джон Терри. Положение «пенсионеров» выглядело плачевно, но гол Рамиреса (2:1) на 45+1 минуте пошатнул уверенность футболистов «Барсы» – во втором тайме им необходим был гол. И такая возможность им быстро предоставилась, но Лионель Месси на 49-й минуте с пенальти послал мяч в перекладину. А на 90+2 минуте Фернандо Торрес забил последний «гвоздь в гроб» «блаугранас» (2:2).

На 6-м месте ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2015/16 на «Энфилде», когда дортмундская «Боруссия» на 57-й минуте сделала счет по сумме двух матчей 4:1 в свою пользу, но голы Филиппе Коутиньо, Мамаду Сако и Деяна Ловрена (90+1) принесли победу «Ливерпулю» как в этом матче (4:3), так и по сумме двураундового противостояния (5:4).

Не мог не найти своего отражения и ответный матч Лиги Чемпионов сезона 2016/17 между «Барселоной» и «Париж Сен-Жермен» (6:1), в которой хозяева сумели отыграть 4 безответные мяча матча в Париже – 4-е место.

По материалам: lb.ua