«Ювентус» поздравил легенду «Динамо» с Днем рождения
Александр Заваров
Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила с Днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова. Сегодня украинцу исполнилось 59 лет.
Happy birthday to double winner, Zavarov! 🎊⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/oFq9guXTHa
— JuventusFC (@juventusfcen) April 26, 2020
Заваров выступал за «Юве» с 1988 по 1990 год. Вместе с командой он выиграл в 1990 году Кубок УЕФА и Кубок Италии.
В составе киевского «Динамо» он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, стал победителем Кубка обладателей кубков-1986.
В составе сборной СССР под руководством Валерия Лобановского Заваров на полях ФРГ стал вице-чемпионом Европы-1988.
Также украинец играл за луганскую «Зарю», ростовский СКА и французские «Нанси» и «Сен-Дизье». В составе армейского клуба Заваров в 1981 году выиграл Кубок СССР.
В качестве тренера выиграл Кубок Швейцарии с «Вилем».
По материалам: lb.ua