«Ювентус» поздравил легенду «Динамо» с Днем рождения

Александр Заваров

Пресс-служба туринского «Ювентуса» поздравила с Днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Заварова. Сегодня украинцу исполнилось 59 лет.

Happy birthday to double winner, Zavarov! 🎊⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/oFq9guXTHa

— JuventusFC (@juventusfcen) April 26, 2020

Заваров выступал за «Юве» с 1988 по 1990 год. Вместе с командой он выиграл в 1990 году Кубок УЕФА и Кубок Италии.

В составе киевского «Динамо» он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок СССР, стал победителем Кубка обладателей кубков-1986.

В составе сборной СССР под руководством Валерия Лобановского Заваров на полях ФРГ стал вице-чемпионом Европы-1988.

Также украинец играл за луганскую «Зарю», ростовский СКА и французские «Нанси» и «Сен-Дизье». В составе армейского клуба Заваров в 1981 году выиграл Кубок СССР.

В качестве тренера выиграл Кубок Швейцарии с «Вилем».

По материалам: lb.ua