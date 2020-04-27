Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса. (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0

Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса. (видео)

В столице Никарагуа Манагуа состоялся вечер бокса, одним из главных событий которого стал поединок во втором полулегком весе между Робином Самора (15-7, 8 КО) и Рамиро Бланко (18-7-3, 10 КО).

Организаторы турнира пытались обезопасить боксеров от распространения коронавируса COVID-19.

Этому способствовало, по их мнению, опрыскивание бойцов антисептическими средствами прямо во время поединка, сообщает LuckyPunchNet.

Шоу прошло со зрителями, которых рассадили в метре друг от друга, всем им на входе измеряли температуру, а также продезинфицировали руки и подошвы обуви спиртом.

Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса. (видео)

А накануне поединка прошла битва взглядов Саморы и Бланко. Оба боксера пришла на дуэль в масках.

По материалам: lb.ua


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