Компания греческого миллиардера и партнера легенды бокса Майка Тайсона по производству каннабиса Алки Дэвида — Swissx может стать титульным спонсором клуба Английской Премьер-Лиги «Эвертона», сообщает The Sun.

«Мы ведем переговоры с «Эвертоном» о появлении нашего бренда на передней части футболок. Они вышли на контакт со мной, и мы уже предложили им несколько вариантов дизайна, как лого Swissx будет выглядеть на синем фоне. Не сказать, что я в восторге, но это смотрится приятно.

Когда я впервые приехал в Англию, каждый болел за «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», каждый был в красном. Мне же, напротив, нравился синий цвет, поэтому я случайным образом решил болеть за «Эвертон», вдобавок мне понравилась их эмблема. Так что здесь есть своего рода мистика», — цитирует 51-летнего Дэвида издание.

Добавим, что букмекерская контора SportPesa, являющаяся текущим титульным спонсором «ирисок», прекратит сотрудничество с клубом по окончании сезона.

"Эвертон"

Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» — «Ноу Камп». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута.

Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» — Камп Ноу». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута. контора SportPesa, являющаяся текущим титульным спонсором, прекратит сотрудничество с клубом по окончании сезона. Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» — «Камп Ноу». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4030441-proizvoditel-konopli-mozhet-stat-titulnym-sponsorom-evertona.html?utm_source=copypaste

По материалам: lb.ua