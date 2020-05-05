«Феррари» возобновила производство после перерыва, вызванного коронавирусом

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Феррари" возобновила производство после перерыва, вызванного коронавирусом

Компания «Феррари» на своем официальном сайте объявила об открытии завода в Маранелло и перезапуске производства.

В заявлении указывается, что все сотрудники завода будут действовать с максимальной осторожностью и соблюдать все требования по профилактике коронавируса.

Кроме того, компания будет проводить обязательные тренинги для работников завода по безопасности в условиях пандемии. Также, на входах в комплекс и в зонах общего пользования будут проводиться проверки состояния сотрудников.

Сообщается, что «Феррари» планирует вернуться к полноценной работе 8 мая.

Напомним, экс-президент «Феррари» назвал причины неудач «Скудерии» в последние годы.

По материалам: lb.ua


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