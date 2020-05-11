Чемпионский бой между Джошуа и Пулевым может пройти в древнеримском амфитеатре

Амфитеатр в Пуле

Менеджер болгарского боксера Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) Ивайло Готцев заявил, что его соотечественник может провести поединок против действующего чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в хорватском городе Пула, сообщает allboxing.ru.

Из-за пандемии коронавируса поединок со зрителями, скорее всего, будет невозможно провести в Лондоне, как это планировалось ранее.

Готцев сообщил, что в настоящее время они обсуждают различные варианты места проведения боя.

«Мы дали себе четыре недели на поиски нового места для боя, если ситуация и меры по борьбе с коронавирусом в Англии не поменяются. Мы обсуждаем Хорватию, там есть уникальный римский амфитеатр в Пуле, и мы ведем активные переговоры.

Нам нравится этот вариант, потому что это Европа, центр континента. Сама эта арена предрасполагает к тому, чтобы это стало уникальным событием нашего времени. Также там будет возможность разместить зрителей с учетом мер безопасности.

Нужна двусторонняя договоренность. Мы хотим, чтобы условия были взаимовыгодными. Они не могут провести бой в Болгарии, потому что Джошуа не согласится. Он хотел боксировать дома, но форс-мажорные обстоятельства внесли коррективы. Однако Кубрат готов был боксировать во дворе Джошуа и даже с его родственниками в роли судей», — откровенно признался Готцев.

Отметим, что амфитеатр в Пуле был построен около 2 тысяч лет назад, а в 1932 году был переоборудован и теперь он принимает различные массовые мероприятия.

По материалам: lb.ua