Футболисты «Барселоны» и «Реала» получили серьезные травмы уже на первых тренировках после выхода с карантина (видео)

Самюэль Юмтити

Центральный защитник «Барселоны» Самюэль Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки на клубной базе, сообщается на официальном сайте «блаугранас».

У француза диагностировали повреждение правой голени. Это произошло уже на второй день после того, как «Барселона» возобновила тренировки.

О сроках восстановления уроженца столицы Камеруна — Яунде станет объявлено позже.

Второй гранд испанского футбола – «Реал» также несет потери перед рестартом сезона.

Лука Йович

Форвард «бланкос» Лука Йович получил травму во время домашней тренировки. У игрока был диагностирован внесуставный перелом пяточной кости правой стопы. Травму подтвердил его отец.

«Это ужасно. Новость для нас стала сюрпризом. Мы этого не ожидали. Лука занимался дома в Белграде согласно плану, который дал ему клуб, и во время тренировки почувствовал боль. Но кто знал, что это будет столь серьезно? Он старался привести себя в лучшие кондиции, но случилось то, что случилось. Пока нет понимания о сроках, нужно провести более подробное обследование, чтобы узнать, насколько Лука выбыл», — цитирует Милана Йовича AS.

А тем временем, «Барселона» показала, как прошла одна из тренировок команды после паузы.

По материалам: lb.ua