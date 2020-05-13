Месси перед рестартом сезона радикально сменил имидж (фото)
Лионель Месси
Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси после выхода с карантина, вызванного пандемией коронавируса, и возобновления тренировочных занятий решил кардинально сменить имидж.
Футболист выложил несколько фотографий с занятий, на которых видно, как 32-летний Лео помолодел, что было вызвано в первую очередь тем, что он впервые за долгое время сбрил бороду. Посмотреть эту публикацию в Instagram
Месси решился на смену имиджа, впервые за долгое время сбрив бороду. Как вам? 😉
Напомним, Ла Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон Примеры.
По материалам: lb.ua
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