Месси перед рестартом сезона радикально сменил имидж (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0

Месси перед рестартом сезона радикально сменил имидж (фото)

Лионель Месси
Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси после выхода с карантина, вызванного пандемией коронавируса, и возобновления тренировочных занятий решил кардинально сменить имидж.

Футболист выложил несколько фотографий с занятий, на которых видно, как 32-летний Лео помолодел, что было вызвано в первую очередь тем, что он впервые за долгое время сбрил бороду. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Месси решился на смену имиджа, впервые за долгое время сбрив бороду. Как вам? 😉

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 12 Май 2020 в 10:20 PDT

Напомним, Ла Лига и Федерация футбола Испании все же решили доиграть сезон Примеры.

По материалам: lb.ua


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