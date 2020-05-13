Украинец вошел в символическую сборную 8 тура чемпионата Беларуси

Украинский легионер «Динамо-Брест» Александр Нойок вошел в символическую сборную 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Нойок стал одним из соавторов победы «Динамо-Брест» над минским «Динамо» (2:1). Украинец помог организовать первый гол команды на 5-й минуте.

Добавим, что в голевой атаке в дебюте матча участие принял еще один украинец – Артем Милевский, который своими активными действиями заставил игрока соперника записать на свой счет автогол.

Благодаря домашней победе «Динамо-Брест» поднялось на шестую строчку Высшей лиги, набрав 13 очков. Минское «Динамо» находится на 13-м месте с девятью очками.

По материалам: lb.ua