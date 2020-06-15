Вице-капитан «Динамо» отметил свой 100-й матч в чемпионате Украины шедевром со штрафного (видео)

Виктор Цыганков (в центре)

В рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги в Запорожье состоялся важнейший матч в борьбе за распределение второй путевки в Лигу Чемпионов между «Зарей» и «Динамо».

Киевляне одержали волевую победу 3:1.

Установил окончательный счет в матче полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, изящно исполнив на 90+6 минуте штрафной удар.

Так 22-летний вице-капитан «бело-синих» отметил свое сотое появление на поле в рамках чемпионата Украины.

Добавим, что благодаря победе на «Славутич Арене» подопечные Алексея Михайличенко вышли на чистое второе место в турнирной таблице, на 3 очка оторвавшись от «Зари».

До окончания первенства осталось провести 6 туров.

По материалам: lb.ua