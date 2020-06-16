Промоутеры Усика и Фьюри «сошлись в клинче» насчет следующего соперника украинца

Промоутер обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк в Instagram ответил на предложение Боба Арума провести украинцу промежуточный бой против Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), чтобы определить соперника для победителя суперпоединка между британцами — чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1; 21 КО).

«Усику не нужно ни с кем драться для того, чтобы подтвердить свой статус претендента. Он был определен обязательным претендентом WBO почти год назад, и он должен встретиться с Джошуа как можно скорее», — убежден Красюк.

Ранее глава промоутерской компании ТОР Rank и промоутер Фьюри Арум выразил сомнения в целесообразности организации поединка между Усиком и Джошуа. Арум убежден, что сперва нужно провести унифицированный поединок между чемпионами мира за звание абсолютного чемпиона.

«Я считаю, что необходимо объединить титулы в супертяжелом дивизионе. Затем у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы победитель подрался с Диллианом Уайтом, если он до тех пор не проиграет.

Главная цель — объединить титулы, а потом надо избавиться от обязательных претендентов. Сейчас таковыми являются Диллиан Уайт и Александр Усик, идущий по линии WBO. Усик — не только великолепный боец, но и отличный человек.

Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит устроить эти поединки», — цитирует Арума fightnews.info.

По материалам: lb.ua