Экс-чемпионка мира по паралимпийской гребле найдена мертвой при попытке переплыть Тихий океан

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Экс-чемпионка мира по паралимпийской гребле найдена мертвой при попытке переплыть Тихий океан

Анжела Мэдсен

Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле Анжела Мэдсен скончалась в возрасте 60 лет, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан, сообщает The Guardian.

Ее нашла мертвой береговая охрана. Тело спортсменки было привязано к 20-футовой лодке

Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.

Спортсменка также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.

Напомним, в апреле прошлого года слепой японец на яхте пересек Тихий океан.

 

По материалам: lb.ua


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