Команда Формулы-1 – «Мерседес» поменяла традиционную серебряную ливрею на черную по совету Хэмилтона

Неизменный чемпион шести последних сезонов в Формуле-1 – команда «Мерседес» на своем официальном сайте представила расцветку болида на текущий сезон.

"Мерседес"

При этом привычная серебряная ливрея была заменена на черную.

На болиде также появилась надпись End racism (Конец расизму).

При этом по словам руководителя команды Тото Вольффа инициатором по смене традиционного цвета болида выступил 6-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Льюис использует нынешний резонанс, чтобы добиться реальных изменений, — сказал Вольфф. — Мы с ним долго обсуждали эту тему. Он спрашивал меня, как часто мне приходилось задумываться о цвете своей кожи, как часто я чувствовал себя ущемленным. И я вынужден был признаться, что никогда не оказывался в таких ситуациях», — поделился австриец подробностями телефонного разговора с Льюисом.

В свою очередь, Хэмилтон прокомментировал черную расцветку болида «Мерседес».

«Очень важно, чтобы мы воспользовались этим моментом и использовали его, чтобы стать лучше и воплотить реальные значимые изменения в вопросах обеспечения равенства и инклюзивности, — приводит слова пилота пресс-служба команды. — Я сам сталкивался с расизмом в своей жизни и видел, как моя семья и друзья пострадали от него, так что я говорю от всего сердца, когда я призываю к изменениям.

Общаясь с Тото Вольфом, я выразил надежду, что мы сможем добиться большего как команда. Это так важно, чтобы мы были едины. И я хотел бы сказать огромное спасибо Тото и правлению «Мерседес» за то, что они нашли время выслушать, поговорить и действительно понять мой опыт и страсть в этих вопросах. Команда готова меняться и совершенствоваться.

Мы хотим построить наследие, которое выходит за рамки спорта, и если мы сможем быть лидерами и сможем начать создавать больше разнообразия в нашем собственном бизнесе, это послужит сильным посланием и даст другим уверенность».

Напомним, программа первого Гран-При сезона стартует 3 июля.

По материалам: lb.ua