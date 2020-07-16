Голова Івано-Франківська обізвав лідера Першої ліги — «Інгулець» — «ганебної командою бариг» (видео)

Напередодні на своєму стадіоні в селищі Петрове лідер Першої ліги — «Інгулець» в рамках 24-го туру здобув перемогу над «Прикарпаттям» (1: 0) при неоднозначному суддівстві Івана Бондаря.

Відзначимо, що рефері на 53-й хвилині залишив гостей у меншості, а в компенсований час до другого тайму у ворота «Прикарпаття» був призначений спірний пенальті, який реалізував Ігор Загальский.

На повторах в трансляції виявилося, що форвард «Інгульця» Ніка Сітчінава впав без допомоги захисника івано-франківської команди, зачепившись за свою ногу.

Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків висловив невдоволення рішеннями бригади арбітрів, написавши гнівний пост у соціальній мережі Facebook.

Додамо, що Марцінків пізніше видалив запис зі своєї сторінки в Facebook.

Огляд матчу «Інгулець» — «Прикарпаття» — на сайті офіційного мовника Першої ліги.

По материалам: lb.ua