Трамп зізнався, що вимикає спортивну трансляцію, коли бачить гравця на колінах

Президент США Дональд Трамп поділився думкою з приводу антирасистських акцій руху Black Lives Matter перед початком спортивних змагань.

«Я з нетерпінням чекаю спортивних змагань, але кожен раз, коли бачу, як гравець стоїть на колінах під час виконання державного гімну США (ознака неповаги до нашої країни і прапору), гра для мене закінчена!», — цитує Трампа «Спорт-Експрес».

Відзначимо, 6-кратний і діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон розкритикував главу Асоціації гонщиків Гран-прі Ромена Грожана за їх поведінку при проведенні антирасистської акції Black Lives Matter перед гонкою на етапі Гран-прі Угорщини.

Нагадаємо, деякі не одягли футболки з написом «Припиніть расизм», а схилив коліно — встали перед виконанням гімну Угорщини.

«Грожан вважає, що одного разу було достатньо, — наводить слова британця Autosport. — Я поговорив з ним, спробував переконати його, що проблема расизму нікуди не дінеться і ми повинні продовжувати боротися. Але для нього це не важливо, він не підняв цю тему на брифінгу пілотів, це зробив Себастьян Феттель. Ми повинні приділяти увагу організації, тому що в цей раз все було дуже хаотично: ми прибігли зі стартової решітки, швидко постояли на коліні і все, слід було постояти більше.

І ще я не розумію, чому перед стартом першої гонки деякі пілоти погодилися взяти участь, а тепер відмовляються. Вони обіцяли боротися проти расизму і нерівності, а тепер не хочуть продовжувати», — журиться пілот «Мерседес».

По материалам: lb.ua