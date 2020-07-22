Карім Бензема став найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Карім Бензема став найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Найбільш відвідуваний спортивний ресурс Іспанії Marca, редакційна політика якого спрямована передусім на висвітлення футболу, провів опитування серед своїх читачів з метою визначити кращих у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Найкращим гравцем визнано форварда «Реала» Каріма Бензему. Французький форвард набрав 37% голосів і випередив Ліонеля Мессі (31%) і Серхіо Рамоса (14%).

Переможці голосувань в інших номінаціях:

  • Найкращий трансфер: Лукас Окампос («Севілья»).
  • Найгірший трансфер: Лука Йович («Реал»).
  • Найкращий гравець U21: Мартін Едегор («Реал Сосьєдад»).
  • Найкращий іспанський гравець: Серхіо Рамос («Реал»).
  • Найкращий тренер: Зінедін Зідан («Реал»)
  • Головне відкриття: «Гранада» (7 місце).
  • Головне розчарування: «Валенсія» (9 місце).
  • Найкращий воротар: Тібо Куртуа («Реал»).
  • Найкращий захисник: Серхіо Рамос ( «Реал»).
  • Найкращий півзахисник: Каземіро («Реал»).
  • Найкращий нападник: Карім Бензема («Реал»).

По материалам: lb.ua


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