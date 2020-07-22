Карім Бензема став найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Найбільш відвідуваний спортивний ресурс Іспанії Marca, редакційна політика якого спрямована передусім на висвітлення футболу, провів опитування серед своїх читачів з метою визначити кращих у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Найкращим гравцем визнано форварда «Реала» Каріма Бензему. Французький форвард набрав 37% голосів і випередив Ліонеля Мессі (31%) і Серхіо Рамоса (14%).

Переможці голосувань в інших номінаціях:

Найкращий трансфер: Лукас Окампос («Севілья»).

Найгірший трансфер: Лука Йович («Реал»).

Найкращий гравець U21: Мартін Едегор («Реал Сосьєдад»).

Найкращий іспанський гравець: Серхіо Рамос («Реал»).

Найкращий тренер: Зінедін Зідан («Реал»)

Головне відкриття: «Гранада» (7 місце).

Головне розчарування: «Валенсія» (9 місце).

Найкращий воротар: Тібо Куртуа («Реал»).

Найкращий захисник: Серхіо Рамос ( «Реал»).

Найкращий півзахисник: Каземіро («Реал»).

Найкращий нападник: Карім Бензема («Реал»).

По материалам: lb.ua