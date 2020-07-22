Мессі не визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі
Найбільш відвідуваний спортивний ресурс в Іспанії — видання Marca, редакційна політика якого спрямована, в першу чергу, на освітлення футболу, провело опитування серед своїх читачів з метою визначити кращих в нинішньому сезоні Ла Ліги.
Кращим гравцем був визнаний форвард «Реала» Карім Бензема. Французький форвард набрав 37% голосів і випередив Ліонеля Мессі (31%) і Серхіо Рамоса (14%).
Переможці голосувань в інших номінаціях:
- Кращий трансфер: Лукас Окампос ( «Севілья»).
- Найгірший трансфер: Лука Йович ( «Реал»).
- Кращий гравець U21: Мартін Едегор ( «Реал Сосьєдад»).
- Кращий іспанський гравець: Серхіо Рамос ( «Реал»).
- Кращий тренер: Зінедін Зідан ( «Реал»)
- Головне відкриття: «Гранада» (7-е місце).
- Головне розчарування: «Валенсія» (9-е місце).
- Кращий воротар: Тібо Куртуа ( «Реал»).
- Кращий захисник: Серхіо Рамос ( «Реал»).
- Кращий півзахисник: Каземіро ( «Реал»).
- Кращий нападник: Карім Бензема ( «Реал»).
По материалам: lb.ua
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