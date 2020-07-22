Мессі не визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Мессі не визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Найбільш відвідуваний спортивний ресурс в Іспанії — видання Marca, редакційна політика якого спрямована, в першу чергу, на освітлення футболу, провело опитування серед своїх читачів з метою визначити кращих в нинішньому сезоні Ла Ліги.

Кращим гравцем був визнаний форвард «Реала» Карім Бензема. Французький форвард набрав 37% голосів і випередив Ліонеля Мессі (31%) і Серхіо Рамоса (14%).

Переможці голосувань в інших номінаціях:

  • Кращий трансфер: Лукас Окампос ( «Севілья»).
  • Найгірший трансфер: Лука Йович ( «Реал»).
  • Кращий гравець U21: Мартін Едегор ( «Реал Сосьєдад»).
  • Кращий іспанський гравець: Серхіо Рамос ( «Реал»).
  • Кращий тренер: Зінедін Зідан ( «Реал»)
  • Головне відкриття: «Гранада» (7-е місце).
  • Головне розчарування: «Валенсія» (9-е місце).
  • Кращий воротар: Тібо Куртуа ( «Реал»).
  • Кращий захисник: Серхіо Рамос ( «Реал»).
  • Кращий півзахисник: Каземіро ( «Реал»).
  • Кращий нападник: Карім Бензема ( «Реал»).

По материалам: lb.ua


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