Мессі не визнали найкращим гравцем сезону в Ла Лізі

Найбільш відвідуваний спортивний ресурс в Іспанії — видання Marca, редакційна політика якого спрямована, в першу чергу, на освітлення футболу, провело опитування серед своїх читачів з метою визначити кращих в нинішньому сезоні Ла Ліги.

Кращим гравцем був визнаний форвард «Реала» Карім Бензема. Французький форвард набрав 37% голосів і випередив Ліонеля Мессі (31%) і Серхіо Рамоса (14%).

Переможці голосувань в інших номінаціях:

Кращий трансфер: Лукас Окампос ( «Севілья»).

Найгірший трансфер: Лука Йович ( «Реал»).

Кращий гравець U21: Мартін Едегор ( «Реал Сосьєдад»).

Кращий іспанський гравець: Серхіо Рамос ( «Реал»).

Кращий тренер: Зінедін Зідан ( «Реал»)

Головне відкриття: «Гранада» (7-е місце).

Головне розчарування: «Валенсія» (9-е місце).

Кращий воротар: Тібо Куртуа ( «Реал»).

Кращий захисник: Серхіо Рамос ( «Реал»).

Кращий півзахисник: Каземіро ( «Реал»).

Кращий нападник: Карім Бензема ( «Реал»).

По материалам: lb.ua