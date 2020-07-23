«Динамо» веде переговори відразу з двома тренерами, які працювали з донецькими клубами, — ЗМІ

Спорт
Игорь Матвиенко0
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«Динамо» веде переговори відразу з двома фахівцями, які свого часу тренували донецькі клуби.

Одним із кандидатів на заміну Олексія Михайличенка на посаді головного тренера «Динамо» є екснаставник «Шахтаря» Мірча Луческу, повідомляє FootballHub.

"Динамо" веде переговори відразу з двома тренерами, які працювали з донецькими клубами, - ЗМІ

Мірча Луческу

За інсайдерською інформацією, ймовірність такого співробітництва дуже висока.

Іншим кандидатом на посаду головного тренера «Динамо» є колишній тренер донецького «Металурга» Славолюб Муслін, інформує сербський ресурс Direktno.

"Динамо" веде переговори відразу з двома тренерами, які працювали з донецькими клубами, - ЗМІ

Славолюб Муслін

67-річний сербський фахівець тренував «Металург» у 2004-2005 роках, також працював зі збірною Сербії і низкою російських клубів.

Останнім місцем роботи Мусліна був клуб «Аль-Фейхо» із Саудівської Аравії, який він покинув 2019 року.

По материалам: lb.ua


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