«Ювентус» не зміг достроково оформити скудетто (видео)

Пауло Дібала разочарован

В рамках 35-го туру Серії А «Ювентус», виступаючи в Удіне, міг офіційно в дев’ятий раз поспіль оформити звання чемпіона країни.

Однак підопічні Мауріціо Саррі сенсаційно програли скромному «Удінезе» (1:2) і залишили «Аталанті», «Інтеру» і «Лаціо», відстаючим від «Старої синьйори» на 6, 7 і 8 очок відповідно, шанс обійти туринців.

Хоча, в перші 45 хвилин все складалося благополучно для гостей. Рахунок в матчі відкрив захисник «Ювентуса» Маттейс Де Лігт. Голландець вразив ворота суперника дальнім ударом.

У дебюті другого тайму господарі відновили статус-кво. А на 90+2 хвилині вдруге засмутили гостей.

У заключному поєдинку 36-го туру «Ювентус» приймає «Сампдорію». Матч відбудеться в неділю, 26 липня. По всій видимості туринці вирішили відсвяткувати своє чергове чемпіонство на рідному «Альянц Стедіум». Для цього їм необхідно в цьому матчі забити генуезцям на один м’яч більше.

По материалам: lb.ua