Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Майкл Джордан

Зношені і підписані кросівки Air Jordan, які в 1986 році належали легенді НБА Майклу Джордану, продали на відомому аукціоні Gotta Have Rock & Roll.

Із мінімальною ставкою 100 тис. доларів, лот пішов з молотка за 379 757 доларів, повідомляють на офіційному сайті аукціону.

Більшу частину другого сезону в НБА «Його Повітряність» пропустив через перелом лівої ноги, отриманої вже в третій грі сезону.

Усього в сезоні Джордан зіграв 18 поєдинків. Щоб прискорити реабілітацію Джордана після травми, Nike створив обмежену кількість цих модифікованих на замовлення оригінальних Air Jordan 1 з ременями для додаткової фіксації ступні і ніколи не продавав їх широкій публіці.

Саме ці кросівки були на баскетболісті «Чикаго Буллз» 29 березня 1986 року в поєдинку проти «Нью-Йорк Нікс». У тому матчі Майкл набрав неймовірні 24 очки за 23 хвилини, привівши команду до такої необхідної перемоги.

Цікаво, ця пара взуття має різний розмір: ліва — 13, а права — 13,5.

По материалам: lb.ua