Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Майкл Джордан

Зношені і підписані кросівки Air Jordan, які в 1986 році належали легенді НБА Майклу Джордану, продали на відомому аукціоні Gotta Have Rock & Roll.

Із мінімальною ставкою 100 тис. доларів, лот пішов з молотка за 379 757 доларів, повідомляють на офіційному сайті аукціону.

Більшу частину другого сезону в НБА «Його Повітряність» пропустив через перелом лівої ноги, отриманої вже в третій грі сезону.

Усього в сезоні Джордан зіграв 18 поєдинків. Щоб прискорити реабілітацію Джордана після травми, Nike створив обмежену кількість цих модифікованих на замовлення оригінальних Air Jordan 1 з ременями для додаткової фіксації ступні і ніколи не продавав їх широкій публіці.

Саме ці кросівки були на баскетболісті «Чикаго Буллз» 29 березня 1986 року в поєдинку проти «Нью-Йорк Нікс». У тому матчі Майкл набрав неймовірні 24 очки за 23 хвилини, привівши команду до такої необхідної перемоги.

Цікаво, ця пара взуття має різний розмір: ліва — 13, а права — 13,5.

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

Поношені кросівки 1986 року Майкла Джордана продано на аукціоні за астрономічну суму (фото)

По материалам: lb.ua


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