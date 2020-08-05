Мессі став найкращим за системою гол+пас у топ-5 лігах Європи сезону-2019/20
Аргентинець Ліонель Мессі став найкращим за системою гол+пас у топ-5 лігах Європи цього сезону.
Капітан «Барселони» за сезон забив 25 голів і віддав 20 результативних передач (45 очок).
Гола форварда «Лаціо» Чиро Іммобіле у ворота «Наполі» в рамках останнього туру Серії А не вистачило, щоб наздогнати Мессі (36+8).
У топ-3 також потрапив Роберт Левандовський з «Баварії» (34+4).
Додамо, що найкращим асистентом став одноклубник Роберта — Томас Мюллер, який віддав своїм партнерам 21 гольову передачу.
Зазначимо, що Мессі став найкращим у Європі за системою гол+пас 4-й сезон поспіль. Посмотреть эту публикацию в Instagram
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По материалам: lb.ua