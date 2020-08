Гравець РБ «Лейпциг» повторив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Дані Ольмо

Напередодні РБ «Лейпциг» обіграв «Атлетико» (2:1) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Рахунок відкрив півзахисник німецької команди Дані Ольмо. Тим самим, 22-річний іспанець повторив рекорд норвежця Ерлінга Голанда, ставши другим гравцем, який вражав ворота суперників за дві різні команди в рамках одного розіграшу ЛЧ. Раніше Дані виступав за загребське «Динамо».

Нагадаємо, Голанд в нинішньому розіграші ЛЧ вражав ворота суперників, виступаючи за РБ «Зальцбург» і дортмундську «Боруссію».

Two players have scored for two different clubs within this season's #UCL: ⚽️ Erling Haaland (RB Salzburg, BVB)⚽️ Dani Olmo (Zagreb, RB Leipzig)It really does give you wings. 🙃 pic.twitter.com/z7hZUbLfxm

По материалам: lb.ua