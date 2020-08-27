Мілевський і Хачеріді допомогли «Динамо-Брест» вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів (видео)

Брестське «Динамо» обіграло боснійський клуб «Сараєво» в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів — 2:1 і вийшло в наступний раунд.

У складі брестчан з перших хвилин вийшли на поле українці Євген Хачеріді і Артем Мілевський.

У підсумку, Хачеріді відіграв всі 90 хвилин, а Мілевського в кінцівці матчу змінив Артем Биков.

Додамо, що за «Динамо» грає ще один українець — Олександр Нойок.

По материалам: lb.ua