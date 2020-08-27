Перед початком сезону в Англійській Прем’єр-лізі «Челсі» відправив чотирьох своїх гравців на карантин

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Перед початком сезону в Англійській Прем'єр-лізі "Челсі" відправив чотирьох своїх гравців на карантин

Крістіан Пулішіч, Теммі Абрагам і Фікайо Томорі (зліва направо)

Лондонський «Челсі» відправив чотирьох футболістів команди на карантин, повідомляє The Sun.

Захисник Фікайо Томорі, півзахисники Мейсон Маунт і Крістіан Пулішіч, а також форвард Теммі Абрагам вирушили на самоізоляцію після того, як провели відпустку на грецькому острові Міконос.

Після відпустки ніхто з них не прибув на тренувальну базу — клуб хоче звести до мінімуму ризик будь-якого потенційного зараження.

У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в клубі зі «Стемфорд Брідж» є кілька випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, на поточному тижні на острові Міконос два дні провів у в’язниці капітан «Манчестер Юнайтед» Гарі Магвайр.

Відзначимо, що сезон в Англійській Прем’єр-лізі починається в найближчу неділю матчем за Суперкубок між чемпіоном — «Ліверпулем» і володарем Кубка — «Арсеналом».

Перший тур АПЛ стартує 12 вересня. «Челсі» свій перший матч проведе на курорті — в Брайтоні проти однойменної команди.

По материалам: lb.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Футболист готов отказаться от 83 млн евро ради «Манчестер Юнайтед»

Игорь Матвиенко

Мохамед Салах сменил имидж, сбрив бороду (фото)

Игорь Матвиенко

Игроки «Шахтера» не получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи

Игорь Матвиенко

Добавить комментарий