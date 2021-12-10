Как информирует «НБН» со ссылкой на публикацию спортсменки в социальной сети Instagram, теннисистка решила в очередой раз порадовать своих поклонников «горячим» снимком в бикини, несмотря на то, что на улице зима.

В своем посте тридцатидвухлетняя жительница Киева удивила в положительном смысле этого слова своих фанатов, показав спортивную фигуру в новом желтом бикини. Снимок был сделан во время отдыха спортсменки на пляже в ОАЭ.

На снимке можно увидеть, как Цуренко стоит на фоне небоскребов Дубая в одном купальнике.

Одна из подписчиков спортсменки прокомментировала снимок, написав:

«Разве кому-то интересны тренировки и физическая подготовка? Ведь фотографироваться в бикини гораздо лучше, не правда ли?».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина не против провести в стране Суперкубок УЕФА.