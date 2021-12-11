Как информирует «НБН» со ссылкой на Top Rank Boxing, Цыганский король обратился к украинскому боксеру через видеозвонок. Однако наш соотечественник без каких-либо емоций, спокойно отреагировал на такой звонок.

По всей видимости, Тайсон Фьюри все же пытает себя надеждой встретиться на ринге с Усиком. Британец позвонил своему тренеру Шугару Хиллу, который в тот момент был вблизи с Усиком.

Так, Фьюри сказал:

«Александр, здравствуй! Скажите Александру, что я иду!».

На такие слова боксера украинский чемпион ответил весьма спокойно и кратко, заявив:

«Я не думаю о Фьюри».

Насколько известно, в ночь на двенадцатое декабря состоится бой между еще одним феноменальным украинским боксером Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ломаченко прокомментировал бой между австралийцем Камбососом и американцем Лопесом.