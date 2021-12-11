Как информирует «НБН» со ссылкой на Top Rank Boxing, Цыганский король обратился к украинскому боксеру через видеозвонок. Однако наш соотечественник без каких-либо емоций, спокойно отреагировал на такой звонок.
По всей видимости, Тайсон Фьюри все же пытает себя надеждой встретиться на ринге с Усиком. Британец позвонил своему тренеру Шугару Хиллу, который в тот момент был вблизи с Усиком.
Так, Фьюри сказал:
«Александр, здравствуй! Скажите Александру, что я иду!».
На такие слова боксера украинский чемпион ответил весьма спокойно и кратко, заявив:
«Я не думаю о Фьюри».
Насколько известно, в ночь на двенадцатое декабря состоится бой между еще одним феноменальным украинским боксером Василием Ломаченко и Ричардом Комми.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ломаченко прокомментировал бой между австралийцем Камбососом и американцем Лопесом.
Обсуждение