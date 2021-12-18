Знаменитый хоккеист из Чехии Патрик Элиаш в сезоне-2005/2006 во время локаута в Национальной хоккейной лиге жил в Российской Федерации. Спортсмен приехал выступать за местную команду «Металлург» в Магнитогорске.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли вспоминает тот период с ужасом. 45-летний хоккеист назвал город на Урале кошмарным, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Чемпионат».

За несколько месяцев спортсмен получил не только много денег, но и инфекцию, на лечение которой понадобилось долгое время.

Как оказалось, в Магнитогорск Элиаш решил поехать по рекомендации своего агента, который предложил ему заработать много денег за несколько месяцев в России. Поскольку сезон был полностью отменен, спортсмен не отказался от предложения.

По словам хоккеиста, он попал в хорошую команду, которую тренировал чешский тренер, однако сам город был ужасным.

Элиаш также в период проживания в России подхватил гепатит. Чтобы избавиться от инфекции, спортсмен потратил практически год: месяц хоккеист провел в больнице в Праге, после чего еще 10 месяцев лечил паховую грыжу. В этот период Элиаш не играл, поскольку был занят вопросом своего здоровья.

Борьбу с гепатитом спортсмен назвал самой тяжелой проблемой со здоровьем за всю его карьеру.

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