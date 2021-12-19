Как информирует «НБН», украинский политолог и общественный деятельно Александр Лазарев заявил, что борьба международного капитала под началом Международного валютного фонда против «местных денег» — это движущая сила деолигархизации на украинской территории. Более подробно об этом специалист рассказал в интервью «Украина.ру».

В действительности же, в чем уверен эксперт, никакой деолигархизации в Украине не происходит.

Лазарев подчеркнул:

«Вовсе не в олигархах дело. В настоящее время идет борьба космоэкономического капитала, а также национального капитала. Никакой деолигархизации в Украине нет. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а после мгновенно осуществляют приватизацию. Это в народе называется «отжим бизнеса».

Начало борьбы с украинскими олигархами стартовало со слов Кристин Лагард, директора-распорядителя Международного валютного фонда. Именно она призывала вести борьбу с «молодыми деньгами» на территории постсоветского пространства.

«Но даже это трудно назвать деолигархизацией. Это больше борьба транснациональных корпораций за захват рынка Украины», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что политтехнолог озвучил, смогут ли олигархи в Украине сбросить президента Зеленского.