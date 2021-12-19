Как информирует «НБН» со ссылкой на XSPORT, промоутер украинского спортсмена Александр Красюк заявил, что мировой чемпион бокса из Украины свой следующий бой может провести с одним из британских боксеров – Эй Джеем или Цыганским королем.

Так, согласно словам Красюка, в настоящее время точной информации о следующем бое нет. То есть, публично пока что ничего объявить не могут. В это же время команда украинского спортсмена поддерживает контакт с командами обеих британцев.

Цитата из заявления Красюка:

«Сейчас мы проводим работу и с Фьюри, и с Джошуа».

Александр Красюк добавил, что Новый год станет дедлайном по определению следующего соперника Усика.

Напомним, ранее мы уже писали о блестящем бое, который украинский боксер Денис Беринчик провел против россиянина Чаниева.