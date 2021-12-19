Как информирует «НБН», украинский боксер провел уже шестую защиту титула WBO International, побив, 18 декабря, бывшего претендента на титул IBF Чаниева.

С самого начала боксерского поединка спортсмены устроили открытый бой. Россиянин предпринял попытку взять украинца прессингом, однако после нескольких точных и мощных ударов от украинского спортсмена Иса Чаниев немного «остыл».

Первые раунды боксерского поединка были по-настоящему «жаркими». Но напряжение в зале, где проходил бой, ощущалось на протяжении всех трехминуток. Особенно зрелищным оказался последний раунд, который был самым настоящим выживанием для украинца и россиянина.

В средине 12-го раунда Беринчик нанес сильнейший правый боковой удар российскому боксеру. Но Чаниеву удалось устоять каким-то чудом. Вскоре россиянин пропустил еще один мощный левый боковой от Беринчика. Украинец начал добивать своего соперника, но не успел.

Судьи приняли решение в пользу украинца. Таким образом, это стала уже 16-я победа Дениса на профессиональном ринге.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Ломаченко был отстранен от бокса комиссией из США.