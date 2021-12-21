Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Это случилось в Москве в финале турнира на «Кубок Первого канала». В такой форме союзная сборная выступала еще в 1964 – 1968 годах.

Нужно сказать, что не смотря на такое оскорбление со стороны российской команды, финны провели матч и наказали россиян, обыграв их в итоге со счетом 3:2, став таким образом победителями этого турнира.

Вместе с тем этот поступок россиян не остался без внимания финской стороны. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб назвал его оскорбительным жестом со стороны России и выразил недоумение по поводу того, кто мог принять такое решение в российской команде.

«Оскорбительный жест, которому нет места ни в спорте, ни где-либо еще. То, что Финляндия выиграла матч, не имеет особого значения. Важно то, что эта аббревиатура жестоко аннексировала страны хоккейной семьи», — заявил он.

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