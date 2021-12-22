Как информирует «НБН» со ссылкой на USACHEV TV, первое, что сделал Гвоздик, был вопрос: Белгород-Днестровский – это не Украина? Кроме того, бронзовый призер Олимпиады-2012 заявил, что Ломаченко вправе выходить на ринг с тем, чем ему захочется.

Цитата из заявления экс-боксера:

«Весьма хорошо об этом сказал Жванецкий: «Патриотизм является четким и осознанным пониманием того, почему мы должны жить не лучше, а хуже, нежели другие». Лично мне вообще непонятно, почему решение Василия вызвало бурю эмоций? Он с чем желает, с тем и выходит. А если бы после победы он явился на ринг с портретом своей жены/девушки? В чем разница? Белгород-Днестровский – это не украинский город? Он принял решение выйти так, и вышел. Я категорически не поддерживаю в этом плане хейтеров».

Такое решение Василия Ломаченко, как добавил Гвоздик, вовсе не означает, что он не поддерживает украинское государство.

Напомним, ранее мы писали о блестящей победе Беринчика над россиянином Чаниевым.