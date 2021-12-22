Как информирует «НБН» со ссылкой на USACHEV TV, об этом рассказал еще один украинский боксер, бывший партнер Ломаченко по сборной Украины Александр Гвоздик. Он отметил, что Василий потерял интерес к бою с Лопесом из-за того, что у последнего отобрали чемпионские пояса.

«Полагаю, что для Василия Ломаченко реванш с американцем Лопесом потерял всякий смысл. Смысл с ним боксировать, если у него нет поясов? Василий ведь всегда не на Лопесе акцентировался, а на чемпионских поясах», — подчеркнул Гвоздик.

Кроме того, Гвоздик выказался о вероятности проведения боя между Ломой и Камбососом, отметив, что это был бы хороший поединок для Ломаченко, однако интриги в нем мало.

«Если говорить честно, интриги там нет никакой. Полагаю, что Василий разберет Камбососа на части», — сказал Гвоздик.

Также украинский спортсмен отметил, что боксер из Австралии не является большой угрозой в легком весе, хотя Камбосос и обладает всеми титулами. Напоследок Гвоздик добавил:

«Полагаю, у него они долго не задержатся».

Напомним, ранее мы уже писали, что Виталий Кличко похвалил Александра Усика.