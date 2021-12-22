Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Бомбардир«.



Сергей Ребров уточнил, что сегодня «Дженоа» борются за выживание, к тому же, их календарь игр оказался очень непростым:



«Я видел пару игр «Дженоа» и могу лишь посочувствовать Андрею Шевченко. У него сейчас очень непростой период. Я пожелал ему удачи, но всё будет очень непросто. Важно, чтобы руководство команды смогло дотянуть до того периода, когда можно будет усилить клуб. Потому что сейчас очень трудно выстроить команду, к тому же, «Дженоа» играет с лидерами чемпионата».



Ребров также отметил, что для успеха команды недостаточно только хорошего тренера. Очень многое зависит и от самих футболистов, а «Дженоа», в этом плане, далеко не в выигрышном состоянии:



«Трудно наладить игру. Игроки видят, что есть что-то новое, есть улучшения, но результата нет. И вот это проблема. Хотя я уверен, что футболистам приятно работать с Шевченко. Я не следил раньше за «Дженоа», но, мне кажется, футболистам не хватает качества».

Напомним, ранее мы писали о дебюте Шевченко в «Серии А».