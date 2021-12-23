Как информирует «НБН» со ссылкой на XSPORT, Александр Спирко сообщил, что он мог сразиться на боксерском ринге с чемпионом мира – британцем Смитом. Однако эта история завершилась на переговорах о вероятности проведения боя.

Известно, что британский спортсмен завоевал в октябре месяце 2015-го титул WBO. А Спирко через два месяца в том же году провел последний бой перед шестилетним перерывом.

Согласно словам украинского боксера, ему поступило предложение провести боксерский поединок против британца Лиама Смита, который являлся чемпионом мира в весовой категории до 69 килограмм. По информации украинца, его команда отправилась даже в Лондон, где проводила переговоры о возможности проведения боя. Однако условия, которые они услышали, им не подошли.

Спирко подчеркнул, что он отказался от боя из-за того, что его нужно было «слить», то есть проиграть.

Цитата из заявления спортсмена из Украины:

«Создавалась вся видимость, что такой бой под «слив». Было понятно, что необходимо поехать и проиграть. Именно по этой причине все закончилось на переговорах».

Напомним, ранее мы уже писали о том, с кем бы хотел провести бой Василий Ломаченко.