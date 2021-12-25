Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение DarranToddTV в социальной сети «Твиттер», боец смешанных единоборств Джесси Генри погиб во время дежурства на свой второй работе. 28-летний американец дополнительно работал пожарным. Во время работы с колесом для служебного транспортного средства, внезапно раздался взрыв шины.

После того, как произошел инцидент, Джесси незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Но, к сожалению, в больнице от полученных травм боец скончался.

Свидетели происшествия утверждают, что во время взрыва боец ММА получил сильнейший удар в голову. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Касательно карьеры бойца, то после его любительских восьми боев, он решил попробовать себя на профессиональном ринге. Дебютный бой завершился для Генри проигрышем. Однако после усиления тренировок он одержал две победы к ряду над бойцами Карлосом Уртадо и Энди Кэррингтоном.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Кличко может вернуться на боксерский ринг.