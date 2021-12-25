Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Calciomercato, президент футбольного клуба «Дженоа» Альберто Дзангрилло назвал основную цель, которую нужно достигнуть Андрею Шевченко и его тренерскому штабу.

Итак, согласно словам президента футбольного клуба, Шевченко необходимо достигнуть результатов, чтобы «Дженоа» осталась в Серии А по итогам продолжающегося сезона.

Дзангрилло подчеркнул:

«Действительно, футбольный клуб «Дженоа» в настоящее время имеет проблемы. Однако а данный час они не зависят от переходного периода. Наша команда всячески пытается составлять конкуренцию в Серии А. Как следствие, главная цель тренерского штаба – сохранить прописку».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сергей Ребров прокомментировал работу Шевченко в ФК «Дженоа» .